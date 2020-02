Ilary Blasi, chi è la sorella Melory?

View this post on Instagram

Tanti auguri sorellona!! 10 anni di differenza non sono pochi ma nemmeno tanti…Sei stata come una mammina per me ❤️. Tu che mi hai portato per la prima volta a un concerto (Backstreet boys 🤣), per la prima volta in discoteca a 13 anni, mi hai fatto assaggiare un cocktail e andare sul motorino. Tu che mi hai portato sempre con te, mi ha viziato ma anche rimproverato. Tu che mi venivi a prendere a scuola o accompagnare agli allenamenti. Abbiamo dormito sempre vicine nella stessa camera e anche nello stesso letto. Tu mi hai fatto crescere un po’ più in fretta e mi hai insegnato tanto. Tanti auguri per i tuoi splendidi 40 anni ❤️. Ti voglio bene 😘 @silvia_b19