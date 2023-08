Ilary Blasi: look da urlo per ‘Barbie’, la figlia Chanel le fa cambiare idea

La “Barbie mania” ha contagiato proprio tutti, ovviamente anche i vip. Parliamo stavolta di Ilary Blasi, conduttrice televisiva e showgirl, anche lei intenzionata ad andare a vedere il film evento Barbie con le figlie. Come successo in Italia e in tutto il mondo, andare al cinema per questa pellicola si è rivelato anche un evento di moda. Proprio così, perché nelle sale di tutto il mondo il rosa era ovunque, su chiunque.

Già le avvisaglie di questa “pink invasion” erano arrivate con le schermate del motore di ricerca Google con delle stelle filanti e dei piccoli effetti grafici alla ricerca del cast del film sulla barra di ricerca.

L’intenzione di Ilary Blasi, come quella di milioni di persone al mondo, era rendere omaggio all’iconica bambola bionda con un tocco di rosa. A scegliere il suo outfit era stata la piccola di casa Totti, Chanel, che, insieme alla cuginetta, aveva puntato tutto su una tutina aderente fucsia davvero appariscente. Ad arricchire il look c’era anche una fascia nera e l’immancabile eyeliner nero.

Il risultato, come lo ha descritto la stessa conduttrice, era: «Da fuori di testa». Ma non è andata come sperava la mamma. Ilary Blasi, come raccontato sui social, non è “potuta” uscire di casa perché la figlia ha preferito evitare di “farla uscire in quel modo”. Tutto è stato successivamente chiarito dalle stories della figlia, le quali non sono sfuggite ai cacciatori di gossip.

L’ex moglie di Francesco Totti ha pubblicato, infatti, un video mentre con tutte le bambine è in sala senza, però, svelare il suo look. Ci ha pensato Chanel Totti a postare una storia in cui inquadra mamma Ilary che indossa un paio di pantaloni color cammello, una t-shirt nera e i capelli raccolti in una coda di cavallo. A chiarire tutto l’accaduto, proprio la giovane: “Tranquilli ragazzi, non l’ho più fatta uscire come vi aveva mostrato nelle storie prima”.