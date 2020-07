Ilary Blasi sexy al supermercato: il commento di Francesco Totti

Ilary Blasi è una delle donne più affascinanti del piccolo schermo. Anche se sono trascorsi tanti anni da quando, giovanissima, ballava tra le letterine di Passaparola, per lei, mamma di tre figli, il tempo sembra non essere mai passato. A 39 anni, ha infatti un fisico da fae invidia a tante donne più giovani.

A dimostrazione di ciò, è il caso di ricordare la foto che ha pubblicato due giorni fa sul suo profilo Instagram. Lo scatto, che è stato accolto con tantissimi like, vede la moglie di Francesco Totti tra le corsie di un supermercato di Sabaudia, meta vacanziera vicinissima a Roma e molto apprezzata dalla famiglia dell’ex stella della Roma.

I capelli biondi raccolti in una lunga treccia, infradito ai piedi e sensualissimi short rossi, la moglie di Francesco Totti ha il carrello pieno e tende la mano verso uno degli scaffali del punto vendita.

Il commento dell’ex calciatore

Come già detto, il post è stato commentato da tantissime persone. C’è chi ha fatto i complimenti alla signora Totti – i due sono sposati da 15 anni – per il fisico, chi l’ha criticata per il fatto di non portare la mascherina e chi, ossia il marito, l’ha invitata a cercare un determinato articolo.

“La nutella ricordati😉😉🤪”: così ha scritto Francesco Totti sotto al post Instagram della moglie. La coppia si trova attualmente in vacanza con i tre figli nella sopra citata località del litorale laziale.

