Impatto tra due auto in autostrada, morti padre e figlia

Un uomo e una donna sono morti ieri notte, domenica 26 giugno, in un incidente stradale avvenuto sull’autostrada A14 tra San Severo e Foggia.

Stando ai primi accertamenti, ci sarebbe stato un impatto tra due automobili che procedevano nello stesso senso di marcia. Le due vittime viaggiavano sullo stesso mezzo. Sul posto personale del 118, agenti della polizia autostradale e vigili del fuoco.

A perdere la vita sono stati padre e figlia, di 56 e 26 anni, Vito Nicola Petrelli ed Erica che lavorava come insegnante. Stavano rientrando in Puglia da Milano. L’uomo è morto durante il trasporto in ospedale, la donna sul colpo.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Maserati e una Fiat Panda, che viaggiavano nello stesso senso di marcia, si sarebbero tamponate violentemente. Ad avere la peggio gli occupanti dell’utilitaria originari di Francavilla Fontana (Brindisi).

I funerali di entrambi si svolgeranno domani, martedì 28 giugno, alle 16.

