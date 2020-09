Imprenditore dà del ‘pagliaccio’ al presidente cinese, condannato a 18 anni di galera

Diciotto anni di carcere e una multa di 4,2 milioni di yuan (circa 526mila euro) per Ren Zhiquiang, il magnate di Pechino che ha duramente criticato Xi Jinping, il presidente della Cina.

L’uomo è stato accusato di corruzione e abuso di potere. Come riportato da Global Times, Ren Zhiquianq ha accettato il verdetto pronunciato dalla Corte Intermedia del Popolo numero 2 di Pechino e ha deciso di non ricorrere in appello.

Nei mesi scorsi il magnate era scomparso dopo la circolazione, tra le élite cinesi, di un suo saggio in cui si è riferito al presidente cinese con l’appellativo «pagliaccio» per come ha gestito l’epidemia di coronavirus (anche se Xi non è mai stato chiamato con il suo nome ma in molti a Pechino sono convinti che sia proprio lui il destinatario delle invettive di Ren).

L’uomo, tra l’altro, era stato già espulso nel luglio scorso dal Partito Comunista Cinese per «gravi violazioni della disciplina e della legge».

Ren Zhiqiang è stato fino al 2014 a capo del gruppo immobiliare statale Huayuan Properties ed era già noto per gli attacchi all’establishment: nel 2016 criticò la visita del presidente cinese ai media statali, durante la quale Xi chiese un maggiore allineamento dei giornalisti alle linee del Pcc, e il suo account Weibo, la popolare piattaforma social cinese, era stato bloccato.

Secondo il tribunale, Ren ha accettato tangenti per 1,25 milioni di yuan e si è appropriato indebitamente di circa 50 milioni di yuan. Il governo cinese, però, è spesso accusato dagli attivisti di utilizzare l’arma della corruzione contro i suoi critici per reprimere il dissenso.

