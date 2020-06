In 5 in auto senza la mascherina: la multa è salatissima

È costata cara la scelta di fare una gita in auto a tre marocchini, un italiano e un albanese. La comitiva, che si era recata a Legnago (Verona) a bordo di una Fiat tipo, ha infatti subito un controllo ed è stata beccata in una situazione non certo conforme alle regole vigenti e finalizzate al contenimento del contagio da Coronavirus.

I cinque, contravvenendo alle disposizioni dell’esecutivo, erano infatti stipati in auto e, come riferito dal quotidiano L’Arena, privi di mascherine. A seguito del controllo sopra citato, è stata elevata nei loro confronti una sanzione di 2.133,33 euro.

I controlli della Polizia locale di Legnago

La Fiat tipo sulla quale il gruppo viaggiava è stata fermata dalla Polizia locale di Legnago nel’ambito di alcuni controlli anti-Covid sul territorio cittadino. Il fatto è avvenuto sabato scorso attorno alle 13.40.

Sempre sulla base dei dettagli specificati sulle pagine de L’Arena, la Fiat tipo con a bordo le 5 persone senza mascherina – e su una stessa vettura pur non essendo conviventi – stava imboccando lo svincolo della Transpolesana, con lo scopo di raggiungere il Comune dove vivono quattro dei cinque individui presenti a bordo dell’autovettura oggetto dei controlli delle Forze dell’Ordine.

