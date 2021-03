In Belgio taxi gratis per portare gli anziani a farsi vaccinare

La città di Liegi (Belgio) ha istituito un team mobile che può viaggiare, su appuntamento, per anziani con perdita di mobilità, disabili, confusione mentale, senza l’auto e opzioni di trasporto alternativo.

Questo team può completare il processo di registrazione della vaccinazione a casa dell’anziano e organizzare il viaggio in un centro di vaccinazione tramite il sistema Taxi o Social Taxi del CPAS.

Questo servizio è completamente gratuito. L’autista prende in carico la persona da casa sua al centro di vaccinazione. Per il ritorno viene implementato lo stesso sistema. I funzionari della città, presenti nei centri di vaccinazione, possono chiamare un’auto se necessario.

Ma non è tutto, dal momento che la città ha anche deciso di sviluppare il suo call center Liegi solidaire (0800/43436 ) e di istituire linee telefoniche in 17 distretti di Liegi per aiutare meglio gli anziani che incontrano difficoltà a registrarsi per la vaccinazione.

Queste hotline sono disponibili, su appuntamento, per tutti i residenti di Liegi da questa settimana nei distretti di Jupille, Rocourt, Sainte-Walburge e Downtown, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 11:30. Altre hotline si apriranno progressivamente negli altri distretti e copriranno così tutto il territorio comunale. Saranno in servizio gli agenti del Dipartimento dei Servizi Sociali e di Prossimità, in particolare gli agenti del Servizio InterG. Coglieranno l’occasione per ricreare uno stretto legame con questo pubblico confinato per un anno.

Un’iniziativa lodevole, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, che merita di essere immediatamente replicata nelle nostre città. Un’iniziativa del genere esiste anche a Roma.

