In fiamme: una storia vera di passione e mistero su Netflix

“In fiamme” è una miniserie di otto episodi, diretta magistralmente da Jorge Torregrossa, che ci trasporta nel cuore di una cronaca nera realmente accaduta, un caso che ha scosso la Catalogna e che è noto come “Il Delitto della Guardia Urbana“. Presentata su Netflix dal 8 settembre 2023, questa miniserie ha catturato l’attenzione degli spettatori con una trama avvincente e misteriosa che promette di tenervi incollati allo schermo.

Netflix

Tutto ha inizio il 4 maggio 2017, quando viene ritrovato il corpo carbonizzato del trentottenne poliziotto Pedro Rodriguez, appartenente alla Guardia Urbana di Barcellona. Sin da subito, le indagini su questa morte macabra conducono alla figura di Rosa Peral, la donna che Pedro amava e che aveva in programma di sposare, e al suo amante, Albert Lopez. Ciò che rende questa storia ancora più straordinaria è che tutti e tre, vittima e accusati, facevano parte delle forze dell’ordine.

Come svelato nella recensione di “In fiamme”, Rosa, interpretata dalla rinomata attrice Ursula Corbero, aveva iniziato la sua carriera di poliziotta sotto la spinta del suo ex marito, Javi, anch’egli membro del Mossos. Nonostante fosse sposata con Javi e fosse diventata madre di una splendida bambina di nome Sofia, Rosa non aveva mai nascosto la sua natura voluttuosa e aveva tradito ripetutamente il coniuge con diversi colleghi, tra cui prima Pedro e poi Albert. Una vera femme fatale, intenzionata persino nel caso del delitto a giocare il ruolo di irresistibile seduttrice.

L’investigazione sul caso è affidata alla detective Ester Varona, e Rosa diventa una delle principali sospettate, insieme al suo amico Albert Lopez. La miniserie esplora le intricate relazioni tra Rosa e gli uomini della sua vita, rivelando tradimenti e segreti oscuri che aggiungono suspense ad ogni episodio.

Netflix

“In fiamme” offre uno spettacolare finale ricco di colpi di scena e rivelazioni che finalmente svelano la verità dietro l’omicidio di Pedro Rodriguez. La serie è stata acclamata sia per la sua trama coinvolgente che per le straordinarie performance del cast, che comprende talenti come Úrsula Corberó, José Manuel Poga, Quim Gutiérrez, Isak Férriz ed Eva Llorach.

Se siete in cerca di una serie intrigante che mescola passioni proibite, misteri e una trama basata su eventi reali, “In fiamme” su Netflix è un must-see. Lasciatevi avvolgere dall’oscuro fascino di questa storia vera, e preparatevi per un’esperienza televisiva indimenticabile.

LEGGI ANCHE: “La mia prediletta” su Netflix: il thriller psicologico che ti lascierà senza respiro