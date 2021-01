Incendio nella struttura del più grande produttori di vaccini del mondo

Un grosso incendio è scoppiato in un impianto del Serum Institute of India (SII), il più grande produttore di vaccini al mondo ma non influenzerà la produzione dei farmaci contro il coronavirus. Lo ha riportato una fonte vicino all’azienda.

I canali televisivi stanno mostrando un’enorme nuvola di fumo grigio sopra il sito di Pune, nello stato indiano occidentale del Maharashtra.

La SII sta producendo milioni di dosi del vaccino sviluppato dall’Università di Oxford e AstraZeneca per l’India e per molti altri Paesi a basso e medio reddito.

L’azienda si sta, inoltre preparando a produrre un vaccino sviluppato dalla società statunitense Novavax Inc.

I rapporti hanno detto che l’incendio è avvenuto in un nuovo impianto in costruzione presso la grande struttura.

L’ufficio dei vigili del fuoco di Pune ha riferito all’agenzia di stampa Reuters che cinque camion dei pompieri sono stati inviati al sito. «Non abbiamo altre informazioni … sull’entità dell’incendio o se qualcuno è intrappolato», ha detto un funzionario.

Non ci sono notizie immediate su vittime o sulle cause.

«Non influenzerà la produzione del vaccino COVID-19», ha detto una fonte del Serum Institute all’agenzia di stampa AFP.

All’inizio di questo mese, in India sono stati approvati due vaccini contro il coronavirus: Covishield, prodotto dalla SII, e Covaxin, prodotto dall’azienda locale Bharat Biotech.

L’India ha cominciato a esportare i vaccini mercoledì, con il primo lotto inviato in Bhutan e nelle Maldive, seguito da due milioni di dosi in Bangladesh e un milione in Nepal.

Il paese prevede di distribuire 20 milioni di dosi ai suoi vicini dell’Asia meridionale, con l’America Latina, l’Africa e l’Asia centrale in fila.

Adar Poonawalla, CEO e proprietario di SII, ha dichiarato su Twitter: «Grazie a tutti per la vostra preoccupazione e le vostre preghiere. Finora la cosa più importante è che non ci siano state vittime o ferite gravi a causa dell’incendio, nonostante alcuni piani siano stati distrutti».