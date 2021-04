Incidente con l’auto per Mario Draghi, il premier si è scusato

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi è rimasto coinvolto in un piccolo incidente stradale, ieri, lunedì 19 aprile, a Roma.

L’auto su cui era a bordo il premier ha tamponato, a bassa velocità, una vettura che la precedeva. Il presidente del Consiglio, stado a quanto viene riferito, è sceso dalla vettura, per sincerarsi che non ci fossero conseguenze e per scusarsi con il conducente della macchina coinvolta.

C’è anche una foto che documenta quanto successo, pubblicato sulla pagina Facebook ‘WelcomeetoFavelas’.

