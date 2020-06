Incidente per Alex Zanardi, è in gravi condizioni

Grave incidente per Alex Zanardi sulle strade della provincia di Siena durante la tappa della gara staffetta ‘Obbiettivo 3’ con arrivo previsto a Montalcino.

Zanardi che stava procedendo con la sua carrozzina olimpica sì è scontrato con un mezzo pesante, come appreso dall’AGI. L’incidente si è verificato nel Comune di Pienza in direzione San Quirico. Zanardi, 53 anni, è stato trasportato in elicottero in ospedale.

Secondo quanto si è appreso l’incidente sarebbe avvenuto tra Pienza e San Quirico d’Orcia. Alle ore 18.05 l’elisoccorso Pegaso è atterrato all’ospedale di Santa Maria alle Scotte di Siena. Le sue condizioni sarebbero gravi.

Il campione è stato immediatamente soccorso dagli altri atleti che stavano partecipando con lui alla staffetta. Sul posto sono intervenuti, oltre ai sanitari del 118, i vigili del fuoco, i carabinieri e agenti della polizia municipale dell’Amiata-Valdorcia.

Il popolare campione bolognese era atteso intorno alle 17 a Montalcino (Siena), dove era previsto l’arrivo della staffetta di Obiettivo 3.

Zanardi, in handbike, partito da Sinalunga, stava viaggiando verso Castelnuovo dell’Abate, frazione di Montalcino: qui doveva essere ospite dell’azienda vinicola Ciacci Piccolomini d’Aragona.