Incidente stradale a Roma, morto 19enne giocatore della Lazio

Incidente stradale mortale ieri sera in via Palmiro Togliatti, all’incrocio con viale dei Romanisti, a Roma.

Intorno alle 20, due auto, una Mercedes classe A e una Smart for Four si sono scontrate, per cause ancora da chiarire, e a perdere la vita è stato un giovane che si trovava nella Smart, Daniel Guerini, 19 anni. Il ragazzo giocava nella Primavera della Lazio.

I due amici che erano con lui, entrambi 18enni, sono stati trasportati uno in codice rosso all’ospedale San Giovanni, dove si trova in prognosi riservata, e l’altro in codice arancione all’ospedale Tor Vergata.

Il conducente della Mercedes, un 67enne, sotto shock per l’impatto, è stato portato all’ospedale Sandro Pertini. Sono intervenuti per estrarre dalle lamiere i ragazzi i vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri e la polizia locale del gruppo Casilino, ancora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti.

La società biancoceleste, sul proprio sito, ha scritto: «Ancora increduli e sconvolti dal dolore il presidente, gli uomini e le donne della Società Sportiva Lazio si stringono attorno alla famiglia del giovane Daniel Guerini».

Guerini ha vestito anche la maglie del Torino, della Spal e della Fiorentina.

