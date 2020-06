Incidente stradale per Gianluigi Paragone: si trovava a bordo di uno scooter

Oggi, intorno alle 15, a Roma, il giornalista e senatore Gianluigi Paragone, ex del MoVimento 5 Stelle e ora al Gruppo Misto, è rimasto coinvolto in un incidente stradale.

Il politico, mentre era a bordo del suo scooter Peugeot, è stato colpito da un’auto condotta da una donna di 77 anni in piazza Lauro de Bosis, a Roma.

Paragone è stato soccorso e trasportato al policlinico Gemelli in codice rosso. Dopo gli accertamenti medici, stando a quanto appreso dall’AGI, le sue condizioni non sono state ritenute gravi: ha subito solo una ferita da suturare a una mano. Sarà, però, trattenuto in osservazione. Sul posto gli agenti del Gruppo Cassia della polizia locale di Roma Capitale.