Insalata di cavolfiore: la ricetta completa di un piatto salutare e gustoso

Quando si ha poco tempo per stare in cucina ma l’intenzione di portare in tavola qualcosa di salutare e gustoso, le alternative a cui fare riferimento sono varie. Tra queste, rientra l’insalata di cavolfiore. Come prepararla? Scopriamo assieme la ricetta!

Ingredienti

Le dosi che andremo a elencare vanno bene per 4 porzioni.

Un cavolfiore (meglio se di medie dimensioni)

150 grammi di tonno (meglio se sott’olio)

5/6 filetti d’acciuga

Mezzo spicchio d’aglio

Succo di limone q.b.

Olio EVO q.b.

Un pizzico di sale

Svolgimento

La preparazione dell’insalata di cavolfiore inizia concentrandosi sull’ingrediente principale, che deve essere pulito, ridotto in piccole cime e lessato, senza dimenticare di salarlo leggermente. Una volta completato il processo di cottura, si prendono le cime di cavolfiore e le si mettono da parte in una ciotola.

Nel frattempo, se ne prende un’altra di piccole dimensioni per mixare il succo di limone, l’olio e l’aglio preventivamente tritato. Cosa succede a questo punto? Si aggiungono i filetti di acciuga, mescolando bene in modo da creare un’emulsione.

Si procede facendo sgocciolare il tonno e sistemandolo sulle cime di cavolfiore. Si conclude la preparazione della ricetta di insalata di cavolfiore concendo il tutto con l’emulsione precedentemente preparata.

