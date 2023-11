Intervista un cagnolino in diretta al telegiornale, sembra un siparietto ma è tutto vero (VIDEO)

Un telegiornale ha intervistato un cagnolino, un adorabile Golden Retriever. No, non siamo diventati pazzi e ciò che è accaduto durante una trasmissione americana non è frutto della mente di uno sceneggiatore uscito di senno. Il video che sta ricevendo milioni di risposte è stato pubblicato sui social e da lì ha raggiunto un po’ tutto il globo.

L’idea di un cagnolino intervistato sembra una scena da barzelletta ma è successo davvero. Il Golden Retriever di cui parliamo sta sempre in trasmissione, ogni giorno, e ascoltarlo è a dir poco sorprendente. La scena comica fortunatamente è arrivata sul web ma dell’intervista si vede, purtroppo, soltanto uno spezzone di quello che è successo. Il momento, però, basta per far ridere di gusto chiunque.

Il giornalista del video non ha resistito e ha iniziato a ridere proprio durante la diretta, e possiamo dire che la reazione è anche abbastanza comprensibile! Va sottolineato come, invece, il cagnolino, sia molto telegenico, ed anche per questo il video pubblicato sta facendo impazzire il web.

Il contesto: siamo negli States, la clip proviene direttamente da un telegiornale, un programma comunque di una certa serietà. Non siamo davanti a una sitcom. Lo schermo è diviso in due parti e tutto fa pensare a un collegamento in diretta con l’esterno dello studio televisivo. Un inviato? Un esperto che parla direttamente da una sede istituzionale? Niente di tutto questo. Su un lato il giornalista con la sua cartellina è pronto a intervistare e successivamente dare la parola al collegamento. Dall’altra parte, a ricevere la linea, c’è il cagnolino. Dove doveva apparire il destinatario del collegamento c’è, invece, il Golden Retriever.

Dog accidentally attends news interview.. 😂 pic.twitter.com/3oflXAo3kk — Buitengebieden (@buitengebieden) November 5, 2023

Il giornalista non si fa prendere dal panico quando vede il collegamento a sorpresa con l’Arizona. Il cagnolino lo fissa e il blocco sembra tenere bene il pubblico. Il quattro zampe fissa lo schermo proprio come se aspettasse la domanda del giornalista e resta impietrito. Il Golden Retriever, infatti, è immobile con sguardo dubbioso. Dal web arriva questo breve spezzone in cui il giornalista ride e il cane lo fissa. Non deve essere stata l’intervista migliore di tutti i tempi per l’uomo.