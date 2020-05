Investire nel trading con Bitcoin Billionaire conviene?

La promessa di Bitcoin Billionaire di garantire ricchi guadagni senza fatica merita di essere presa con le pinze. Visitando il bitcoin billionaire sito ufficiale si rischia di lasciarsi travolgere da facili entusiasmi nella speranza di diventare milionari da un giorno all’altro, ma la realtà è un po’ diversa. Ciò non vuol dire che tutti i sistemi di auto-trader debbano essere considerati delle truffe, anzi: quelli che vengono messi a disposizione da broker di cui sono riconosciute la professionalità e la serietà hanno numerosi pregi, in quanto forniscono ai trader un sostegno molto prezioso. Da qui a guadagnare un migliaio di euro al giorno con uno schiocco di dita, però, ce ne passa.

Come riconoscere i broker migliori

Se si vuol fare trading è importante imparare a riconoscere i broker migliori, cioè quelli più affidabile. Quali sono? Ovviamente solo quelli autorizzati e regolamentati, che tra l’altro offrono la possibilità di operare anche con degli account demo senza rischi. Questi account, infatti, consentono di studiare le proprie strategie, di acquisire dimestichezza con il mercato e di conoscere da vicino i pregi e i difetti della piattaforma, così da riuscire a investire in maniera professionale, magari anche con l’aiuto delle lezioni video e delle guide che vengono messe a disposizione.

I consigli per investire al meglio

Molti tra gli utenti che hanno avuto modo di usare Bitcoin Billionaire si sono ritrovati alle prese con una grossa delusione perché si sono imbattuti in performance molto diverse da quelle promesse: a quel punto hanno deciso di registrarsi su un broker regolamentato con un account differente. Questa lezione dovrebbe essere di insegnamento: non esiste il denaro facile, né con i bitcoin né con qualsiasi altra moneta virtuale. D’altro canto, non si può certo pensare di diventare milionari a partire da un deposito minimo di 250 euro.

Il mercato dei bitcoin

I bitcoin sono riconosciuti per essere tra gli asset caratterizzati da una maggiore volatilità: di conseguenza non si può escludere in maniera definitiva il rischio di perdere tutti i soldi che vengono investiti. Per limitare al minimo tale rischio c’è solo una strada: studiare con impegno e costanza, applicarsi con passione e darsi da fare in modo da giungere a una conoscenza il più possibile approfondita del mercato in cui si ha intenzione di investire, così da riuscire a trarre dei profitti dalle monete virtuali.

Le recensioni su Bitcoin Billionaire

Se si prendono in esame i filmati di presentazione di Bitcoin Billionaire ci si può rendere conto della presenza del suo inventore in diversi portali Internet che propongono testimonianze relative a prodotti online. Il problema è che questo inventore in realtà non esiste, visto che è un attore di Fiverr.com. In effetti, se qualcuno scoprisse un sistema facile per diventare milionari, perché dovrebbe metterlo a disposizione degli altri, per di più gratis? Le stesse recensioni riportate sul sito di Bitcoin Billionaire sono fasulle, come dimostra il fatto che si possono trovare anche su siti differenti.

Il rischio truffa è concreto: ecco perché

Bitcoin Billionaire e i bitcoin sono due realtà ben distinte: la prima si limita a sfruttare il nome della moneta virtuale per attrarre il maggior numero possibile di trader. Nel caso in cui si decida di iscriversi a Bitcoin Billionaire, ci si ritroverà alle prese con un sistema di auto-trading decisamente poco affidabile, il cui fine ultimo consiste solo nel rubare denaro ai trader. L’illusione di guadagnare soldi senza impegnarsi va accantonata: e qualora si depositassero dei soldi su un conto di quel sito, si finirebbe per perderli senza la minima possibilità di riuscire a recuperarli.