Involtini di melanzane e zucchine con speck e mozzarella: la ricetta

Gli involtini di melanzane e zucchine con speck e mozzarella sono catalogati come antipasti, ma in realtà rappresentano un piatto completo, facile da preparare e pratico da consumare (magari anche durante un bel picnic al mare o in montagna).

È sufficiente grigliare le verdure, farcirle con gli ingredienti che più ci piacciono (noi abbiamo scelto un accoppiata vincente: mozzarella e speck) e passarle qualche minuto in forno. Ma vediamo cosa disporre sul ripiano della cucina:

Due melanzane lunghe;

Due zucchine genovesi, quelle scure per intendersi;

Una mozzarella fiordilatte;

Due uova;

60 g di speck a fette;

Pangrattato q.b.;

Parmigiano reggiano grattugiato q.b.;

Olio extravergine di oliva;

Sale e pepe q.b.

Gli involtini di melanzane e zucchine con speck e mozzarella sono una di quelle ricette che non possono non piacere. Tagliamo per lungo le zucchine e melanzane, e passiamole sulla piastra (le seconde precedentemente panate).

Farcite con un bel po’ di formaggio filante e una fettina di speck, che dà quel sapore in più, sono perfette per allietare le papille gustative dei nostri ospiti. Gli involtini sono buonissimi caldi, ma forse sono ancora meglio freddi: i contrasti si apprezzano maggiormente.

Le varianti possibili sono quasi infinite. Noi abbiamo provato quella con fontina e pancetta o con ricotta e noci (così anche i vegetariani ne possono godere). Anche la scamorza affumicata e la mozzarella di bufala, o qualsiasi altro salume, sono perfette.

Insomma, possiamo dare libero sfogo alla fantasia, oppure proporre ai nostri amici una serata a tema involtini. D’altra parte le ricette con le verdure sono le preferite durante il periodo estivo. Per i piatti elaborati meglio aspettare l’autunno.