In questi giorni all’insegna dell’emergenza Coronavirus, il mondo della musica si sta organizzando per non lasciare soli i propri fan. L’hashtag #iosuonodacasa sta impazzando sui social e vede numerosi nomi della musica italiana proporre dei veri e propri concerti dai loro domicili. Chi sono i cantanti che hanno aderito? Vediamoli assieme nelle prossime righe (dove potrai trovare anche i punti di riferimento relativi alle date dei concerti social).

LEGGI ANCHE: Coronavirus: serve l’autocertificazione anche per spostarsi a piedi?

#Iosuonodacasa: i cantanti che hanno aderito

Sono numerosi, come poco fa ricordato, i cantanti che hanno aderito all’hashtag #Iosuonodacasa. Tra questi è possibile citare Marco Masini, che terrà il suo house concert stasera alle 21.00 (ovviamente in diretta su Instagram). Proseguendo con i nomi della musica italiana che suoneranno da casa – molti di loro hanno dovuto annullare i tour o posticiparli ai mesi autunnali – ricordiamo anche i Modà, il cui concerto si terrà domanni alle 20.00.

In un momento molto difficile per il Paese, i nomi della musica che si sono mobilitati per affrontare la situazione e portare un po’ di normalità nelle case dei propri fan sono davvero tanti (si parla di un fenomeno social che entrerà nella storia).

In questo novero è possibile includere Fabrizio Moro, che suonerà in diretta su Instagram il 15 marzo alle 18.00. Domenica alle 21.00 sarà il turno di Piero Pelù. Da non dimenticare sono anche gli aperitivi con gli occhiali di Francesco Renga, il prossimo dei quali è previsto domenica alle 18.30.

Concludiamo ricordando che l’idea è venuta a Franco Zanetti, direttore del sito Rockol. Chiunque faccia musica ha la possibilità di aderire inviando tutti i dettagli della propria performance domestica all’intervento iosuonodacasa@gmail.com.

Le specifiche relative a tutti gli house concert in diretta su Instagram verranno rese pubbliche tutti i giorni su siti come Rockol, Allmusic Italia, Frequenzaitaliana, Musicadalpalco, Ondefunky. Per vedere il proprio concerto segnalato, è necessario inviare tutti i dettagli in merito alla performance entro le 18 del giorno precedente.

LEGGI ANCHE: Coronavirus: in Italia 250 morti e 181 guariti nelle ultime 24 ore