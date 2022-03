Ovunque Sarai, a chi è dedicata la canzone di Irama? (VIDEO)

Al Festival di Sanremo 2022 Irama è giunto ai piedi del podio, al quarto posto. Il cantante di Carrara, 26 anni, ha portato sul palco la canzone Ovunque Sarai, interpretata benissimo. Ma a chi è dedicata?

Irama stesso lo ha spiegato in un post pubblicato su Instagram poco prima dell’esibizione nella serata finale: “Questa sera canterò per ricordare a chiunque abbia perso una persona cara quanto in realtà l’amore e la bellezza restino sempre nel presente. Questa sera canterò per sentirvi vicini e per farmi sentire vicino a voi. Questa sera canterò per te, ovunque sarai”.

Il cantante ha dedicato il brano alla nonna scomparsa, da cui ha tratto ispirazione per la sua composizione. Irama è tornato sull’argomento a Domenica In, il programma condotto da Mara Venier su Raiuno: “L’ho scritta pensando a una persona speciale che adesso non c’è più”, ha detto con gli occhi lucidi e la conduttrice, non riuscendo a trattenere le lacrime, ha abbracciato l’artista 26enne.

Poi, Irama ha parlato della canzone anche a FanPage.it: “Io sono salito sul tetto di questa casa e ho parlato a una persona che non c’è più, come gli avrei parlato in una canzone, quindi dietro non c’è uno studio della parola. Forse c’è stato dentro di me, certo, però quello che volevo fare con questa canzone era parlare a questa persona”.

Testo di Ovunque Sarai

Se sarai vento canterai

Se sarai acqua brillerai

Se sarai ciò che sarò

E se sarai tempo ti aspetterò per sempre

Se sarai luce scalderai

Se sarai luna ti vedrò

E se sarai qui non lo saprò

Ma se sei tu lo sentirò

Ovunque sarai, ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Se sarò in terra mi alzerai

Se farà freddo brucerai

E lo so che mi puoi sentire

Dove ogni anima ha un colore

E ogni lacrima ha il tuo nome

Se tornerai qui, se mai, lo sai che

Io ti aspetterò

Ovunque sarai, ovunque sarò

In ogni gesto io ti cercherò

Se non ci sarai io lo capirò

E nel silenzio io ti ascolterò

Io ti ascolterò

Se sarai vento canterai