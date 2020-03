Iran, la bufala dell’alcol come cura per il Coronavirus fa 44 vittime

In Iran i morti sono almeno 44. Tutte vittime della bufala dell’alcol come cura per il Coronavirus. A quanto pare, nel Paese si sarebbe diffusa la notizia (falsa) secondo la quale bere alcolici potesse proteggere dal virus e contrastare l’epidemia che sta coinvolgendo il mondo intero.

Il bilancio peggiore è toccato alla città di Ahvaz, vicino al confine con l’Iraq, che ha fatto almeno 20 vittime. Altri sette morti invece sono stati registrati a Karaj, a nord-ovest di Teheran. In totale, secondo l’agenzia Irna, i morti per avvelenamento da alcol sarebbero 44. Purtroppo però non si esclude che il dato possa cambiare nelle prossime ore.

LEGGI ANCHE: Diminuiscono i contagi da Coronavirus in Cina: ‘solo’ 19 in 24 ore

Il motivo scatenante? Nella nazione hanno cominciato a circolare «voci secondo cui il consumo di alcolici potesse essere efficace nella cura» dei sintomi da Covid-19, fanno sapere fonti ospedaliere. Un’informazione falsa che, purtroppo, si è rivelata fatale.

La bufala dell’alcol come cura per il Coronavirus è stata letale per molti, almeno 44 le vittime assodate. A causare la morte di pazienti già debilitati è stato il metanolo. Nonostante l’alcol in Iran sia illegale, questo non ha impedito agli abitanti di procurarselo per vie traverse . Il tentativo era quello di sconfiggere il virus che sta causando morti in tutto il mondo.

LEGGI ANCHE: Fedez e Chiara Ferragni contro il Coronavirus: raccolti 3 milioni di euro

Alcol fatto i casa e bottiglie di contrabbando: invece di arrestare il bilancio negativo nel Paese, non hanno fatto altro che contribuire al suo aumento. E le vittime non sono certo poche. Secondo i dati ufficiali, le morti da Coronavirus in Iran sono 237: dati che lo fanno salire in cima alla lista delle nazioni maggiormente colpite.