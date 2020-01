Non è da tutti farsi scrivere delle canzoni da Vasco Rossi. E lei, nel corso della sua carriera, ci è riuscita più volte. Stiamo parlando di Irene Grandi e del testo della canzone che interpreterà sul palco del Festival di Sanremo dal titolo ‘Finalmente io’.

Irene ha una carriera bellissima, che quest’anno compie 25 anni e che vede nell’Ariston il coronamento di un quarto di secolo di tante vittorie musicali, con tanti brani che sono ormai cella memoria collettiva: Bum Bum, In vacanza da una vita, La tua ragazza sempre con cui avrebbe potuto vincere anni fa il Festival, seguita da tante altre.

Quello del 2020 si tratta del quinto Festival per lei dopo le partecipazioni del 1994 (“Fuorì”), 2000 (“La tua ragazza semprè”), 2010 (“La cometa di Halley”), 2015 (“Un vento senza nome”).

Parlando del nuovo brano dice: «Cantare questa canzone è un po’ come guardarmi allo specchio e vedere chi sono. Gli errori, i limiti, le mancanze della mia vita, schiaffate nero su bianco. E in mezzo a questa palude finalmente trovare il fior di loto».

«Il canto che è il mio talento – ha affermato la cantante – e il cantare, diventano il momento straordinario della mia esistenza. ‘Finalmente io’ è una canzone che dà la carica perché invita a fare ciò che sentiamo giusto per noi. Invita alla consapevolezza».

È la terza volta che Vasco prende carta e penna per scrivere versi che fotografano momenti decisivi della crescita artistica e umana dell’interprete toscana, che aveva già portato sul palco sanremese La tua ragazza sempre’ – scritta da Vasco e Gaetano Curreri – nel 2000 classificandosi al secondo posto. Nel 2003 Rossi e Curreri avevano poi composto per lei ‘Prima di partire per un lungo viaggio’.

Nel 2018 Vasco offrì un cameo a Irene nel brano Benvenuti nel vostro viaggio, traccia che apre l’album Lungoviaggio, nato dalla collaborazione di Irene con i Pastis di Marco e Saverio Lanza.

Le quotazioni dei bookmaker danno Irene Grandi in una buona posizione. A cinquant’anni, forse, è arrivato il tempo di vincere.