Isabella Ragonese, in televisione in questi giorni con la fiction La Guerra è Finita, è una delle attrici italiane più apprezzate. Nata a Palermo il 19 maggio del 1981, ha studiato teatro nella sua città d’origine e nel 2000 si è diplomata. Prima di diventare una stella della fiction e del cinema nostrani, ha lavorato per diverso tempo in teatro.

Isabella Ragonese: la carriera

Tra le tappe più importanti della carriera di Isabella Ragonese è da ricordare senza dubbio la presenza nel cast di Nuovomondo, film di Emanuele Crialese uscito nelle sale nel 2006. Due anni dopo è arrivato invece il successo di Tutta la Vita Davanti, pellicola di Paolo Virzì grazie alla quale ha conquistato la candidatura ai Nastri d’Argento come migliore attrice.

LEGGI ANCHE: Gabriel Garko e le nozze: “Ecco come stanno le cose”

Da non dimenticare è anche il ruolo in Viola di Mare accanto a Valeria Solarino – le due sono protagoniste della storia di un intenso amore lesbico nella Sicilia del XIX secolo – e la presenza nel cast di film come Dieci Inverni e Oggi Sposi.

Come sopra ricordato, Isabella Ragonese ha partecipato anche a diverse produzioni televisive. L’abbiamo per esempio vista in una puntata de il Commissario Montalbano. Tornando al suo percorso nel cinema, ricordiamo la presenza nel cast de Il Giovane Favoloso, film del 2014 di Mario Martone e pellicola ispirata alla vita di Giacomo Leopardi.

Non c’è che dire: la carriera di Isabella Ragonese – che è stata anche madrina alla Mostra del Cinema di Venezia nel 2010 – è una delle più ricche e interessanti dell’intero panorama recitativo italiano. Tra le altre tappe degne di nota è possibile citare la partecipazione alla serie Rocco Schiavone, avente come protagonista l’attore romano Marco Giallini. Nella suddetta serie, la Ragonese ha interpretato il ruolo della moglie di Schiavone – personaggio inventato dallo scrittore Antonio Manzini – donna defunta che appare spesso in sogno al consorte.

LEGGI ANCHE: Celibato dei sacerdoti, papa Ratzinger: “Non posso tacere”.

Vita privata

Isabella Ragonese, che qualche anno fa ha dichiarato di essere attratta da uomini con interessi diversi dai suoi, è stata per tanto tempo legata a Samuel Romano, storica voce dei Subsonica, quest’anno, giudice di X Factor. I due sono stati una coppia per 5 anni. Molto schiva sulla sua vita privata – è una delle poche attrici a non avere un profilo su Instagram – a seguito della fine della storia con il frontman del gruppo torinese non ha reso noto alcun dettaglio sulla sua nuova situazione sentimentale.

Per quel che concerne un’eventuale maternità, nel corso di un’intervista di Vanity Fair risalente al 2017 la Ragonese ha dichiarato di desiderare un figlio e di voler riuscire a «non sentirsi una donna finita se non dovesse capitare».

LEGGI ANCHE: Dieta per la diarrea, cosa mangiare e cosa evitare.