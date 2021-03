Isola dei Famosi 2021, chi è Daniela Battizocco, la moglie di Brando Giorgi

Daniela Battizocco è sposata con Brando Giorgi dal 2013.

La coppia ha due figli.

Daniela Battizocco è la moglie di Brando Giorgi, concorrente de L’Isola dei Famosi 2021. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei.

Quanti anni ha?

Daniela Battizocco è nata a Bolzano il 6 agosto 1970. Ciò significa che ha attualmente 50 anni e che ne compirà 51 in estate (ha 4 anni meno del marito).

Carriera

Daniela Batizzocco è un’attrice con alle spalle studi presso la scuola di teatro La Scaletta di Roma e altre realtà formative di primaria importanza in Italia. Ha lavorato sia in tv, sia in teatro. Tra le tappe della sua carriera è possibile citare la presenza nel cast di fiction come A un Passo dal Cielo e Un Medico in Famiglia (ottava stagione).

Cantante del gruppo 6 come 6 nelle trasmissioni Domenica In e Tappeto Volante negli anni ’90, ha prestato il volto nelle pubblicità di diversi brand.

Rapporto con Brando Giorgi

Daniela Batizzocco, che ha fatto parte anche del cast di Vivere, è sposata con Brando Giorgi dal 2013. La coppia ha due figli: Niccolò e Camilla. Prima di innamorarsi della Battizocco, Giorgi, il cui vero nome è Lelio Sanità dI Toppi, è stato a lungo legato alla cantante Mietta.

Instagram

Daniela Battizocco è presente su Instagram con un profilo seguito da poco più di 300 persone.

