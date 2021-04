Emanuela Titocchia è una delle nuove naufraghe de L’Isola dei Famosi.

Nata a Torino, ha lavorato come attrice e conduttrice.

Nel suo passato c’è una storia con l’attore Fabio Testi.

Quanti anni ha Emanuela Titocchia?

Emanuela Titocchia è nata a Torino il 23 luglio 1970. Ciò significa che, tra pochi mesi, compirà 51 anni.

Carriera

La carriera di Emanuela Titocchia è cresciuta tra la tv e il teatro. Dopo gli inizi nelle emittenti locali della sua Regione di nascita, ha fatto parte del cast di diverse produzioni di successo, come per eempio Non Smettere di Sognare – sia il film, sia la serie – e Centovetrine.

A teatro ha esordito nel 1994 con uno spettacolo dedicato a Monica Vitti. Più volte presente in veste di opinionista nei programmi di Barbara D’Urso, è stata tra i concorrenti del reality show La Talpa.

Instagram

Emanuela Titocchia è presente su Instagram con un profilo seguito da oltre 113mila persone.

Vita privata

Emanuela Titocchia è stata legata all’attore Fabio Testi. La loro storia è terminata nel 2008. Nel 2017, l’attuale concorrente de L’Isola dei Famosi ha avuto una relazione con Biagio D’Anelli, ex concorrente del Grande Fratello.

