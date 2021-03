Isola dei Famosi 2021, chi è Fariba Tehrani? Età, vita privata, Instagram

La madre di Giulia Salemi è un’aspirante naufraga dell’Isola.

Classe 1962, gestisce un centro benessere.

Non si sa se sia fidanzata o meno.

Fariba Therani è una potenziale concorrente de L’Isola dei Famosi 2021. La donna, infatti, si trova, assieme al cromatologo Ubaldo Lanzo, a Parasite Island per superare alcune prove finalizzate a diventare naufraga ufficiale da anti naufraga.

Sì, stiamo parlando della madre di Giulia Salemi, influencer ed ex inquilina della Casa del Grande Fratello Vip 5. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei!

Quanti anni ha?

Fariba Tehrani è nata a Tehran, in Iran, il 9 maggio 1962. Ciò significa che ha attualmente 58 anni e che ne compirà 59 tra pochissimo.

Che lavoro fa?

Fariba Tehrani gestisce un centro benessere in provincia di Piacenza.

Pechino Express

La madre di Giulia Salemi ha partecipato due volte a Pechino Express. La sua prima esperienza con l’adventure game risale al 2015, quando ha gareggiato in coppia con la figlia formando la squadra de Le Persiane. L’anno successivo, è tornata ma in coppia con la Marchesa d’Aragona.

È fidanzata?

Non si sa se Fariba Tehrani sia o meno fidanzata. La madre di Giulia Salemi, anche se è spesso ospite di salotti televisivi in cui si parla di gossip, mantiene in secondo piano la sua vita privata.

Instagram

Fariba Tehrani è presente su Instagram con un profilo seguito da 28mila persone circa.

