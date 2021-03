Isola dei Famosi 2021, chi sono i concorrenti, quando parte il programma?

La prima puntata del docu-reality andrà in onda il 15 marzo 2021.

Tra i concorrenti non ci sarà Carolina Stramare , che si è ritirata.

, che si è ritirata. Inviato sarà Massimiliano Rosolino, mentre in veste di opinioniste vedremo la Zanicchi ed Elettra Lamborghini.

Spente le luci sul Grande Fratello Vip 5, Mediaset è pronta a proporre ai propri telespettatori un altro reality storico: L’Isola dei Famosi. Dopo lo stop dello scorso anno, il docu-reality torna con la conduzione di Ilary Blasi. Scopriamo chi sono i concorrenti e quando partirà il programma.

Isola dei Famosi 2021: ecco i concorrenti

Ecco i concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021:

Daniela Martani

Beppe Braida

Paul Gascoigne

Francesca Lodo

Roberto Ciufoli

Akash

Angela Melillo

Elisa Isoardi

Valentina Persia

Visconte Guglielmotti

Vera Germa

Drusilla Gucci

Brando Giorgi

Awed

Tra i concorrenti avrebbe dovuto essere presente anche Carolina Stramare, Miss Italia 2019. Il 3 marzo, attraverso un tweet divulgato dall’account ufficiale del programma, è stata resa ufficiale la sua assenza per motivi legati a problemi familiari.

Nel ruolo dell’inviato in Honduras ci sarà Massimilano Rosolino, mentre le opinioniste saranno Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini. La prima puntata del programma andrà in onda in prima serata lunedì 15 marzo e non venerdì 12 come era stato diffuso fino a pochi giorni fa.

