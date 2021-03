Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi, chi è il fratello Domenico?

Domenico Isoardi ha 7 anni più della conduttrice.

Elisa Isoardi è una dei concorrenti de L’Isola dei Famosi 2021. Reduce da Ballando con le Stelle, la ex conduttrice de La Prova del Cuoco ha deciso di mettersi in gioco con il docu-reality. Legatissima alla famiglia, ha un fratello maggiore di nome Domenico. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lui!

Quanti anni ha il fratello di Elisa Isoardi?

Come rivelato dalla conduttrice stessa, Domenico Isoardi ha sette anni più di lei. Questo significa che è nato nel 1975 e che nel 2021 compie 46 anni.

Dove vive?

Il fratello di Elisa Isoardi vive in mezzo alla natura. Ecco le parole che ha utilizzato la concorrente de L’Isola dei Famosi 2021 per raccontare la scelta che ha fatto Domenico.

Lui vive da eremita, in montagna, in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna. Io sono più simile a mia mamma, lui a mio papà, con questo tratto aspro e duro del carattere di chi vive in montagna. Persone grintose, che lavorano sodo. Io e lui appartenevamo a due mondi all’opposto ma questa esperienza ci sta riavvicinando, poco a poco.

Figli

Domenico Isoardi ha due figli, Emily e Alessio. I due ragazzi, come dimostrano le foto pubblicate su Instagram dalla conduttrice, hano un bellissimo rapporto con la zia.

