Isola dei Famosi 2021, i racconti di Drusilla Gucci sulla sua casa infestata

Drusilla Gucci , naufraga de L’Isola dei Famosi 2021, sta conquistando tutti con il suo aplomb.

, naufraga de L’Isola dei Famosi 2021, sta conquistando tutti con il suo aplomb. La pronipote di Guccio Gucci ha lasciato di stucco i compagni di avventura con un racconto sulla sua casa.

ha lasciato di stucco i compagni di avventura con un racconto sulla sua casa. La dimora, a suo dire, sarebbe infestata dai fantasmi.

Drusilla Gucci è una delle naufraghe de L’Isola dei Famosi 2021. Pronipote del fondatore dell’iconica maison – di cui in questo periodo si parla tanto per via delle riprese del film House of Gucci con Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani Martinelli – fa parte del gruppo dei rafinados.

Al centro dell’attenzione non solo per il cognome ma anche per il fatto di riuscire a mantenere un aplomb invidiabile in tutte le situazioni, ha lasciato i compagni di avventura a bocca aperta affermando di vivere in una casa a dir poco… strana.

Drusilla Gucci e la casa stregata

Parlando con gli altri naufraghi, Drusilla Gucci ha affermato di vivere in una casa infestata dai fantasmi, una dimora millenaria nella città di Firenze. Ecco le sue parole in merito:

Una volta ero nel mio letto, stavo dormendo ed ho sentito che qualcuno mi ha chiamato urlando ‘DRUSILLA!’, io ho aperto gli occhi e sbam, mi è arrivato un ceffone (…) L’ho proprio sentito. Ma non ho avuto paura, mi sentivo tipo sospesa, non so come spiegarvi. Ho una casa tipo una cricca, ho un sacco di candele perché a volte va via la luce. Quando succedono queste cose la mia sensazione è di calma, una calma assurda.

La 25enne ha poi fatto cenno al fatto che un’amica sensitiva della madre, durante una visita a casa sua, è uscita sconvolta da uno dei bagni, affermando che al suo interno si era impiccato un uomo.

