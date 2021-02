Isola dei Famosi 2021, naufrago d’eccezione: Paul Gascoigne

Alla prossima edizione dell’Isola del Famosi, che sarà condotta nuovamente da Ilary Blasi, ci potrebbe essere un ‘naufrago’ d’eccezione: Paul Gascoigne, ex calciatore della Lazio e di tante altre squadra importanti.

Secondo quanto riportato da TV Blog l’ex centrocampista avrebbe accettato di partecipare al reality show. L’inizio della nuova edizione è previsto per lunedì 8 marzo e andrà in onda con un doppio appuntamento settimanale, come avvenuto in questi mesi con il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini.

Sempre su TV Blog ci sono anche gli altri nomi praticamente certi che faranno parte del prossimo cast del reality: Giovanni Ciacci, Elisa Isoardi, Francesca Lodo, Vera Gemma, Angela Melillo e Gilles Rocca.

Infine, per quanto concerne il ruolo dell’inviato, dopo il rifiuto di Teo Mammuccari, la scelta sarebbe ricaduta su Eleonoire Casalegno.

LEGGI ANCHE: Belen Rodriguez è incinta? E di chi?