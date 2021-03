Paul Gascoigne si è infortunato al braccio durante la prova sopravvivenza.

Gazza deve stare a riposo per diversi giorni.

Il suo ritiro dovrebbe essere ufficializzato nel corso della puntata di stasera.

Paul Gascoigne, detto Gazza, è uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi 2021. L’ex campione inglese, che sta sorprendendo tutti con la sua travolgente simpatia, sarebbe prontoa ritirarsi. Il naufrago – se il suo ritiro dovesse concretizzarsi, si tratterebbe del terzo concorrente a lasciare l’isola – si è infatti infortunato a un braccio nel corso di una prova sopravvivenza.

Secondo quanto rivelato da Fanpage, gli sarebbero stati raccomandati diversi giorni di riposo, con ovvia impossibilità di continuare il docu-reality di Canale 5.

LEGGI ANCHE: Isola dei Famosi 2021, naufrago d’eccezione: Paul Gascoigne

L’avventura di Gazza sull’Isola

In queste poche settimane di Isola, come già detto Gascoigne sta lasciando tutti a bocca aperta. L’ex calciatore e allenatore inglese, infatti, ha raccontato diversi aneddoti del suo passato sia personale sia sportivo, instaurando un rapporto di speciale complicità con Giles Rocca e Awed (lo youtuber Simone Paciello).

Come già detto, solo stasera si scoprirà se dopo il Visconte Guglielmotti e Akash Kumar – il cui abbandono ha reso necessario l’arrivo di Andrea Cerioli – il suo sarà il terzo nome ad arricchire l’elenco degli abbandoni del gioco in questa quindicesima edizione de L’Isola dei Famosi, che sta tenendo i telespettatori con gli occhi incollati allo schermo per via dei look di Ilary Blasi e per l’apporto degli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, che sono oggettivamente un valore aggiunto.

LEGGI ANCHE: Matteo Renzi al GP di F1, quando la caccia al politico è ipocrita.