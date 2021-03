Isola dei Famosi, perché Ilary Blasi si è arrabbiata con Akash Kumar?

Durante l’ultima puntata del l’Isola dei Famosi 2021, Akash Kumar è stato eliminato.

La conduttrice Ilary Blasi si è arrabbiata con lui.

Le sue parole hanno ricordato a tutti la lite con Fabrizio Corona al Grande Fratello Vip 3.

Nel corso della puntata de L’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 22 marzo, Ilary Blasi si è adirata con Akash Kumar, il modello dagli occhi di ghiaccio che ha lasciato l’Honduras. Cosa ha provocato la rabbia della conduttrice romana? Scopriamolo assieme nelle prossime righe.

Akash Kumar vs Ilary Blasi: cosa è successo?

Per capire cosa è successo tra Akash Kumar e Ilary Blasi, è doveroso fare un passo indietro e rammentare che il modello si è scontrato con Tommaso Zorzi, che lo ha invitato a chiarire la questione dei diversi nomi con i quali ha partecipato negli ultimi anni ad alcuni programmi (a Ciao Darwin nel 2014 si è presentato come Pablo Andrea Romero), ma anche con Elisa Isoardi.

Dopo aver esortato il pubblico a nominarlo dicendosi intenzionato a mettere alla prova la sincerità dei compagni di avventura, in nomination ci è effettivamente finito con Angela Melillo e da casa hanno decretato la sua eliminazione.

Davanti all’offerta di trasferirsi su Parasite Island con gli anti-naufraghi Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo, ha affermato di essere stanco e di voler tornare a casa. Inutili sono stati gli inviti di Tommaso Zorzi, che ha specificato che lui non è partito con l’idea di vincere il Grande Fratello ma che la vittoria gli ha fatto piacere e che l’Isola rappresenta un importante palcoscenico che Akash ha per farsi conoscere.

No, non resto, sono stanco, tanto io ho già vinto la mia Isola, ero venuto qui per vincere le mie paure, debolezze, insicurezze e metabolizzare la relazione finita.

A queste parole del modello 30enne Ilary Blasi ha sbottato, facendo presente che sono passati pochi giorni dall’inizio del reality e che lui non ha vinto nulla. La conduttrice romana ha poi messo Akash Kumar davanti alla decisione definitiva.

No, mi dispiace perché tu volevi fare quest’Isola, noi abbiamo scelto te, abbiamo dato spazio a te invece che a qualcun altro che magari l’avrebbe fatta più volentieri. Sicuramente meglio di te. Questo mi dispiace, chiaramente io non posso obbligarti. Quindi ti chiedo: decidi di rimanere o di andare?

Alla sua risposta di voler andare via, Ilary Blasi ha replicato così: “Ok, perfetto, prendi il sacchetto e torna in Italia, ciao Akash“. Sui social i meme sono letteralmente esplosi, paragonando questo momento al contrasto con Fabrizio Corona durante il Grrande Fratello Vip 3.

LEGGI ANCHE: Ilary Blasi: età, carriera, matrimonio, figli