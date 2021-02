Isola dei Famosi: salta la partecipazione di Amedeo Goria, ecco perché

La partecipazione del giornalista sarebbe saltata a contratto già firmato.

Come ricordato da Libero, Goria non avrebbe superato le visite mediche.

Si starebbe valutando con chi sostituirlo.

Gli appassionati di reality sono in attesa di un grande ritorno: quello de L’Isola dei Famosi. Se il GF Vip si avvia verso la fine, a breve prenderà il via la nuova stagione di un grande classico della tv italiana.

Alla guida ci sarà Ilary Blasi, che ha già promesso un ritorno alle origini del format. In merito ai concorrenti, invece, si parla della mancata partecipazione di Amedeo Goria. Come mai l’ex marito di Maria Teresa Ruta non partirà? Le cause sarrebbero di natura medica.

Perché Amedeo Goria non parteciperà all’Isola dei Famosi?

A lanciare l’indiscrezione della mancata partenza di Amedeo Goria ci ha pensato il quotidiano Libero. Secondo la testata diretta da Pietro Senaldi, sarebbe saltato tutto in quanto il giornalista sportivo, padre di Guenda e Gian Amedeo, non avrebbe superato le visite mediche.

A detta della redazione del quotidiano milanese, sarebbe accaduto tutto a contratto firmato. Ora, sempre secondo i rumors più accreditati, si starebbe valutandoun nome alternativo a quello dell’ex consorte della Ruta che, a quanto pare, non partirà per le Isole Canarie, location scelta per via della gestione più agevole rispetto all’Honduras in un periodo delicato come quello dell’emergenza santiaria.

