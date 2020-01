L’Isola dei Famosi, Alessia Marcuzzi non condurrà il reality show

In una nota il gruppo di Cologno Monzese ha annunciato che Alessia Marcuzzi, in pieno accordo con Mediaset, ha scelto di rinunciare alla conduzione della prossima edizione dell’Isola dei Famosi.

Per la Marcuzzi, 47 anni, ci sono, comunque, nuovi progetti in vista su Canale 5 che andranno ad aggiungersi alla puntata settimanale su Le Iene, in onda da febbraio su Italia 1.

Per quanto riguarda la sostituta, si fa sempre di più il nome di Ilary Blasi, ex conduttrice del Grande Fratello VIP, che quest’anno sta avendo al timone Alfonso Signorini.

L’Isola dei Famosi sarà in onda da aprile sulla rete ammiraglia di Mediaset. La Marcuzzi, invece, lascia dopo una conduzione durata ben cnque anni.

Tuttavia, stando ad alcune indiscrezioni, Mediaset avrebbe scelto di ‘spostare’ la Marcuzzi altrove dopo i bassi ascolti dell’ultima edizione e il modo con cui ha gestito alcune polemiche.

Ilary Blasi, invece, è reduce dal programma EuroGames e le sue edizioni del Grande Fratello VIP sono andate così piene da fare rimpiangere la sua assenza in quella in corso.

Altre voci, però, sostengono che potrebbe esserci la sorpresa di Simona Ventura come conduttrice del reality show dei talent.

Infine, per quanto concerne i concorrenti, al momento non c’è nulla di ufficiale ma già qualche nome circola: Niccolò Bettarini; l’opinionista di Uomini e Donne Jack Vanore; le autocandidate Eleonora Giorgi, Maria Monsè e Maria Giovanna Elmi. Altri papabili: il cantante Rosario Miraggio, l’attore Angelo Costabile, l’ex del Grande Fratello Kikò Nalli e le ex pornostar Milly D’Abbraccio e Luana Borgia.

