Isolato il ceppo serbo del coronavirus, “mutazione aggressiva”

Luca Zaia, governatore del Veneto, nel corso di un punto stampa presso la sede della Protezione Civile di Marghera (Venezia), ha affermato: «Io senza dire niente a nessuno ho fatto sequenziare il virus serbo trovato sull’imprenditore vicentino che ha portato qui il virus dopo il viaggio di lavoro, sui suoi colleghi e sulla donna cinese di Padova. Il risultato è questo: nei quattro tamponi la carica virale era molto elevata, il virus è appartenente al cluster serbo ed è ben diverso da quello isolato in Veneto e in Italia. Si tratta di una mutazione sua». «Il virus non autoctono è diverso, ha la sua storia ed è più aggressivo» ha aggiunto Zaia.

Il governatore del Veneto ha anche aggiornato sulla situazione dell’epidemia nella Regione: «Dall’inizio dell’emergenza Coronavirus, i casi di positività in Veneto sono 19.401, 6 in più rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono oggi 1.293, 5 in meno rispetto a ieri. I pazienti ricoverati in area non critica sono invece 144, 2 in più rispetto a ieri. È invariato invece il dato riguardante le terapie intensive: ad oggi abbiamo 9 pazienti ricoverati, così come il dato riguardante i decessi, dall’inizio dell’emergenza, ovvero 2.039».

