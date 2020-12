Italia Zona Rossa il 31 dicembre e a Capodanno: cosa potremo fare e cosa no

Il 31 dicembre, come previsto dal DPCM di Natale, l’Italia torna zona rossa. Lo stesso si può dire per il giorno di Capodanno. Cosa si potrà fare e cosa no? Scopriamolo assieme.

Zona rossa di fine anno: i divieti

Durante i giorni di zona rossa, che termineranno il 3 gennaio 2021, non sarà possibile uscire dal proprio Comune di residenza, fatta eccezione per motivi di salute o per comprovate esigenze lavorative. Nell’eventualità di spostamenti, è necessario portare con sé l’autocertificazione adeguatamente compilata.

Non sarà inoltre possibile recarsi presso le seconde case o effettuare acquisti presso i centri commerciali e i negozi che vendono beni non di prima necessità. Rimarranno chiusi, fatta eccezione per l’asporto e per la consegna a domicilio, anche i ristoranti e i bar.

Per quanto riguarda il Capodanno, facciamo presente che non saranno consentiti i vegloni negli hotel. L’ultimo DPCM prevede la possibilità di effettuare il servizio in camera dall 18.00 alle 7.00 del 1° gennaio 2021. Per i giorni della zona rossa varrà il coprifuoco dalle 22.00 alle 5.00. L’unica eccezione è data dalla mattina del 1° gennaio, quando il coprifuoco mattutino terminerà alle 7.00.

Cosa sarà consentito

Durante i giorni di zona rossa sarà consentito rientrare al proprio domicilio e, una volta al giorno, fare visita ad amici e parenti in massimo 2 persone (non rientrano nel computo i minori under 14). Sarà inoltre consentito andare a fare la spesa al supermercato ed effettuare attività sportiva nei dintorni della propria abitazione e in forma individuale. Il DPCM consente altresì di recarsi a Messa.

Nell’eventualità di trasgressione delle norme sopra ricordate – che comprendono anche il divieto di organizzare feste – è prevista una multa compresa tra i 400 e i 1000 euro.

