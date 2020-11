Iva Zanicchi è guarita e ringrazia medici e infermieri con un VIDEO

Iva Zanicchi è guarita dal Covid-19 e ha pubblicato un video su Instagram dall’ospedale di Vimercate, in Lombardia, dove era ricoverata per una polmonite, per ringraziare medici e infermieri che l’hanno curata: «Sono uscita dall’ospedale, vado a casa. Volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono PROFESSIONISTI. Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano MAI! Vi auguro ogni bene!!!! E grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio».

IL VIDEO:

Stamattina aveva dato la notizia del ritorno a casa di Iva Zanicchi l’amico Cristiano Malgioglio con una Storia su Instagram.

