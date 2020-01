Ivana Icardi a Wanda Nara: “Sei senza ritegno!”, ma che è successo?

Il fatto che Ivana Icardi attacchi Wanda Nara non è una notizia. Perché è una cosa continuata e continuativa. Per intenderci Ivana è la sorella di Mauro Icardi, l’ex giocatore dell’Inter che tanto ha fatto tribolare la squadra milanese e che ora fa da attaccante per il Paris Saint-Germain Football Club (9 goal in 13 partite).

Ivana è una sorella ultraprotettrice del fratello ma che si è ritrovata sola, perché un’altra donna si è messa tra lei e il fratello, Wanda Nara, appunto, che è stata compagna di vari calciatori, è una modella, è una social influencer e ora fa da opinionista – non si sa sulla base di quale capacità dopo essere stata a TikiTaka nello stesso ruolo – a quello sciagurato Grande Fratello Vip che è in totale calo di ascolti anche a causa della bionda signora, che tanto sembra essere attraente su Instagram, quanto ‘fastidiosa’ a chi guarda il mezzo televisivo.

Tutto comincia qualche giorno fa dalle pagine di un settimanale di gossip Di più magazine. In particolare colpiscono le frasi di Ivana Icardi quando dice: «Sei veramente sfacciata, senza ritegno! E mi hai allontanato da mio fratello, perché non ti stava bene che entrassi al Grande Fratello argentino».

Ora, cosa c’è di vero in tutta questa storia non si è ben capito. Cosa c’entra il rapporto col fratello e il Grande Fratello argentino non è chiaro. E come Wanda Nara e con quale potere ha bloccato la partecipazione della cognata? Troppe cose non sono chiare in questa storia e appare più come la classica situazione della sorella a cui manca tanto il fratello, anche se un po’ – forse più di un po’ – scapestrato.

L’attacco finale di Ivana nella sua lettera a Wanda è davvero da antologia: «E adesso cosa fai? Partecipi come opinionista al Grande Fratello italiano! Scrivo a te, perché è la sola speranza che mi è rimasta per riconquistare mio fratello. Con il tempo ho capito chi sei, hai sempre voluto essere la sola stella attorno a Mauro. Quando ti sei separata con Maxi Lopez in molti ti consideravano una rovina famiglie. Ma io ero dalla vostra parte. Ancora non ti conoscevo bene». Insomma, un vero dramma shakesperiano. Come finirà? Alla prossima puntata.

