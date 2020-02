Jennifer Lopez, fisico scultoreo a 50 anni: i fan impazziscono su Instagram

Jennifer Lopez ha costruito la sua fortuna da zero, con tanti sacrifici e talento. La sua determinazione si nota anche nella cura che riserva al suo corpo, sempre statuario. Ore di palestra ogni giorno e una dieta sana ed equilibrata sembrano essere il suo segreto.

Quello che ha fatto letteralmente impazzire i fan, però, è una fotografia pubblicata su Instagram. La cantante è infatti sempre molto attiva sui social e le sue pubblicazioni sono molto curate e ponderate. In questo caso ha regalato ai milioni di follower un selfie in bikini.

I fan, e anche noi a dir la verità, ci chiediamo come possa essere ancora così bella a 50 anni (51 a luglio di quest’anno). Lo scatto che ha fatto insorgere tutti ha collezionato otto milioni di like in poche ore, e mostra il fisico statuario della amatissima cantante e ballerina. Il tempo per lei sembra non passare mai.

Reduce dalla partecipazione, insieme alla altrettanto bella collega Shakira, al Super Bowl, ha dato sfoggio di un fisico mozzafiato in un due pezzi bianco che non tutte le ventenni potrebbero permettersi. Addominali sempre perfetti, scolpiti, forme da fare invidia a competitor del settore molto più giovani di lei. Jennifer Lopez si mostra «rilassata e ricaricata», come scrive lei stessa a corredo del post su Instagram.

Capelli bagnati e raccolti in uno chignon elegante e sexy allo stesso tempo, forse si era concessa una nuotata in piscina (giusto per tenersi in allenamento). Certo, i suoi impegni lavorativi devono essere davvero stressanti. Il suo stile di vita per nulla rilassante, almeno quando è in tour, ma il suo fisico sembra non risentirne completamente. Alla soglia dei 51 anni.