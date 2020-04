Jennifer Lopez va in palestra (nonostante i divieti) e trova una sorpresa

In questo periodo di lockdown che vede mezzo mondo chiuso in casa per via dell’emergenza Coronavirus, c’è chi, pur essendo appassionato di fitness e in alcuni casi anche professionista del settore, si è giustamente ingegnato e si è dato agli allenamenti casalinghi.

Purtroppo esistono anche le persone che, nonostante il divieto di allenarsi in palestra, violano incuranti la quarantena e provano lo stesso a mettersi agli attrezzi. ‘Provano’ è il termine giusto in quanto, come insegna il caso che ha visto recentemente coinvolta la cantante e attrice Jennifer Lopez, le palestre rimangono giustamente chiuse.

La paparazzata con il compagno

Jennifer Lopez, che compirà 51 anni quest’estate, è stata paparazzata in compagnia del fidanzato Alex Rodriguez, ex giocatore di baseball che vanta tra le sue vecchie fiamme nomi come Madonna e Cameron Diaz, di fronte alla porta di una palestra chiusa.

Gli scatti, che hanno subito fatto il giro dei social, hanno ovviamente scatenato l’indignazione del popolo del web.

The 'Entitled' Think Rules Don't Apply to Them… People worldwide have been told to stay home. Public spaces have been shut down, but it seems Jennifer Lopez and husband Alex Rodriguez got their local gym in Miami to open just for them. pic.twitter.com/uVFD5Rp34Z — BigBadDenis (@BigBadDenis) April 3, 2020

LEGGI ANCHE: Jennifer Lopez vuole trasferirsi in Italia e un Comune toscano si fa avanti

Non potrebbe essere altrimenti dato che, come ricorda l’avviso appeso sulla porta della palestra di Miami raggiunta dalla Lopez e dal suo fidanzato (Rodriguez ha fatto la fatidica proposta qualche tempo fa, ma per ora il matrimonio sembra lontano), stare a casa, oltre ad essere un obbligo, è fondamentale per la salute della collettività e per la sostenibilità dei sistemi sanitari.

A esarcerbare gli animi degli utenti ci han pensato il fatto che la Lopez, come molti altri Vip, nelle scorse settimane si era unita agli appelli social a stare a casa, pubblicando anche un post dedicato a una raccolta fondi per dotare i professionisti della sanità dei presidi di protezione individuale necessari a prevenire il contagio.

Hey guys! Hope you’re staying safe ✨🙏 Healthcare workers are on the frontlines in the battle against Coronavirus. If you can, donate to the #FirstRespondersFirst Fund to provide them with the supplies and equipment they need to safely continue the fight: https://t.co/C3nByGuDQd — Jennifer Lopez (@JLo) March 25, 2020

Proposito molto nobile quest’ultimo, peccato che sia stato poi mandato all’aria con una dimostrazione di incoerenza che ha scatenato, giustamente, una forte indignazione.

LEGGI ANCHE: Jennifer Lopez, fisico scultoreo a 50 anni: i fan impazziscono su Instagram