Jerry Calà: la confessione sul momento più brutto della sua carriera

Jerry Calà è uno dei simboli dello spettacolo italiano. Attore di film popolarissimi e cantante, ha alle spalle una lunga carriera nel corso della quale non tutto è stato rose e fiori.

Jerry Calà: quando è stato il momento più brutto della sua carriera?

Il momento più brutto della carriera di Jerry Calà è stato, come rivelato dall’attore stesso nel corso di una recente intervista a Libero, quando ha lasciato I Gatti di Vicolo Miracoli, il gruppo musicale cabarettistico che, dal lontano 1971, ha calcato le scene artistiche fino al 1985, partecipando soprattutto ad alcuni film dei Vanzina, il primo dei quali è stato Arrivano i Gatti.

Oltre a Jerry Calà, c’erano anche Umberto Smaila, Franco Oppini e Nini Salerno (giusto per citare i nomi dei membri ancora oggi famosi). Quando ha visto il suo nome sul manifesto cinematografico di Vado a Vivere da Solo, suo primo film da protagonista assoluto, per Calà è stata la svolta definitiva, accompagnata dalla consapevolezza della chiusura di una fase importantissima della sua vita.

“È stato doloroso perché sapevo che li avrei messi in difficoltà. In quel distacco mi ha accompagnato Bud Spencer”: queste le parole di Calà, che ha ricordato come Pedersoli lo abbia redarguito perché, mentre giravano un film assieme (Bomber), lui andava a fare serate di nascosto dal resto del gruppo.

Durante l’intervista al quotidiano di Feltri, Jerry Calà ha parlato anche del rapporto con la più celebre delle sue ex: Mara Venier. L’attore ha amesso di essere stato “birichino” e che, quando è iniziato il loro rapporto, era molto ricercato e corteggiato.

Oggi i due sono in ottimi rapporti e a dimostrarlo ci pensa l’ospitata di Calà nel corso di una delle scorse puntate di Domenica In. In questa circostanza, Calà le ha dedicato Gente come Noi, canzone di Ivana Spagna che parla proprio del fatto di continuare a volersi bene anche quando il percorso di coppia finisce.

