Joe Bastianich, chi è la moglie Deanna Damiano

Deanna Damiano è la moglie di Joe Bastianich, lo chef italoamericano, giudice di programmi televisivi di successo. Il matrimonio risale al 1995 e dalla loro unione sono nati tre splendidi figli: Olivia, Miles ed Ethan.

Lei vive negli Stati Uniti, lui è spesso in Italia per lavoro, ma il loro amore sembra più solido che mai. Di lei si sa poco anche perché, come ha detto l’imprenditore, Deanna non ama tanto stare sotto i riflettori, preferisce preservare la propria vita privata.

LEGGI ANCHE: Chi è Mia Ceran? Età, carriera, vita privata, Instagram

«Lei è una donna generosa e molto riservata – ha detto il marito -. Cerco di rispettare le sue esigenze tenendola fuori da interviste e incontri pubblici. Lei non farebbe mai tv. Ci rispettiamo, lei cerca di darmi lo spazio di cui ho bisogno».

Joe Bastianich ha anche ammesso che sua moglie l’ha aiutato molto all’inizio della sua carriera, sostenendolo psicologicamente ed economicamente: «Deanna è straordinaria, molto paziente. Riservata. Abbiamo festeggiato vent’anni di matrimonio a Parigi, la nostra città».

E poi: «Ci andavamo anche quando avevamo poca disponibilità economica. E mentre io fondavo il primo ristorante a New York, lei già lavorava e mi dava i soldi per sigarette e taxi», ha concluso, dimostrando riconoscenza alla moglie.

LEGGI ANCHE: Maria De Filippi a Che Tempo che Fa: “Mio fratello mi ha sparato con un fucile”

Bionda, occhi chiari e fisico asciutto: Deanna è una bellissima donna e sembra che il giudice più imitato d’Italia sia ancora molto innamorato di lei, nonostante alcune ultime indiscrezioni farebbero pensare il contrario.

Qualche tempo fa infatti i giornali di gossip avevano parlato di un flirt dello chef con Roberta Ruiu, ex cantante delle Lollipop oggi organizzatrice di eventi. Secondo alcune voci i due avevano avuto una relazione che aveva portato lo chef a separarsi. Quanto ci sarà di vero?

LEGGI ANCHE: Coronavirus, Sgarbi: “Il governo finge un’emergenza che non c’è”.