Joe Biden scivola per tre volte sulla scaletta dell’Air Force One (VIDEO)

Il presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, è scivolato mentre saliva sugli scalini dell‘Air Force One per essere portato ad Atlanta, in Georgia, per incontrare la comunità sino-statunitense.

Il presidente è scivolato tre volte ma siè ripreso prontamente, poi ha continuato a salire le scale, a quel punto più lentamente, ed è entrato nell’aereo, dopo essersi voltato a salutare.

Le immagini, riprese dalle TV, sono state rilanciate sui social media e stanno facendo il giro del mondo. Fortunatamente, per il 78enne Biden non sembrano esserci state conseguenze.

Un giornalista ha parlato della presenza di molto vento al momento dell’incidente.

La direttrice delle comunicazioni della Casa Bianca, Kate Bedingfield, ha approfondito sui social media le condizioni di Biden: «So che la gente ha visto che il presidente Biden è scivolato mentre saliva le scale per l’AF1, ma sono felice di riferire che sta bene e non ha neanche richiesto alcuna attenzione da parte del team medico che viaggia con lui. Nient’altro che un passo falso sulle scale».

