Jonathan Bachini, le figlie non hanno sue notizie da oltre tre anni

è stato squalificato a vita dal calcio nel 2006. L’ex calciatore livornese ha alle spalle un passato di dipendenza dalla cocaina.

Nello studio di Live – Non è la D’Urso, è andato in scena, nel corso della puntata di domenica 7 febbraio 2021, è andato in scena un nuovo capitolo della travagliata vicenda personale di Jonathan Bachini. La ex stella di Brescia e Juventus non ha più rapporti da tre anni con le figlie. A rivelarlo sono state loro stesse nel saotto della conduttrice napoletana.

“Non abbiamo sue notizie da oltre tre anni”

Asia e Sandy Bachini hanno raccontato nel salotto di Barbara D’Urso il difficile rapporto con il pare, affermando di non sentirlo da oltre tre anni. Ex compagno di squadra di Alessandro Del Piero, Jonathan Bachini dopo aver abbandonato il calcio si è separato dalla moglie.

Squalificato a vita dal calcio nel 2006, è stato condannato, nel 2013, a versare un risarcimento di 90mila euro alla ex moglie e alle tre figlie. Come già detto, Asia e Sandy, le più grandi, hanno parlato a cuore aperto dello stato dei rapporti con il padre che, dopo la separazione con la moglie, ha iniziato una storia d’amore con una donna di nome Sabrina.

Io reputo che mio padre mi abbia fatto tanto male, non a livello economico ma a livello morale. Vorrei chiedergli cosa gli ho fatto di male. Da quando ha conosciuto questa donna è diventato una persona apatica, sono due anni e mezzo che non ho sue notizie, non so se è vivo o se è morto.

Sandy Bachini, la cui storia, assieme a quella della sorella, è stata paragonata alla vicenda personale dei figli di Walter Zenga, ha affermatoche, una volta, dopo aver chiamato il padre per questioni personali si è sentita attaccare il telefono in faccia.

Asia, dal canto suo, ha dichiarato che si sta facendo una ragione della situazione e che il padre, con cui aveva un bellissimo rapporto, oggi le manca.