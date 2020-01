Justin Bieber, annuncio shock ai fan: “Ho la malattia di Lyme”

Justin Bieber, cantautore, musicista e attore canadese, idolo delle teenager di tutto il mondo, ha rivelato su Instagram di essere malato: «Mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme».

L’artista, 26 anni il prossimo uno marzo, in un post sul social media ha raccontato: «Molte persone continuavano a dire che Justin Bieber sembrava una merda, che ero sotto metanfetamine, ma non si sono rese conto che mi recentemente mi è stata diagnosticata la malattia di Lyme, e anche una mononucleosi cronica che ha colpito la mia pelle, le funzioni del cervello e la mia salute in generale».

La popstar canadese ha anche anticipato che quanto sta passando «sarà raccontato in una docu serie che pubblicherò a breve su Youtube», spiegando di avere vissuto «un paio di anni difficili» ma che con le giuste cure «tornerò e meglio di prima».

LA MALATTIA DI LYME

La malattia di Lyme è causata dal batterio Borrelia burgdorferi e raramente dalla Borrelia mayonii. La patologia è trasmessa all’uomo tramite il morso di zecche infette. I sintomi tipici comprendono febbre, mal di testa, affaticamento e una caratteristica eruzione cutanea chiamata eritema migrante.

Se non trattata, l’infezione può diffondersi alle articolazioni, al cuore e al sistema nervoso. La malattia di Lyme viene diagnosticata in base ai sintomi, ai segni fisici – ad esempio l’eruzione cutanea, e alla possibilità di esposizione alle zecche infette.

La maggior parte dei casi della malattia di Lyme può essere trattata con successo con alcune settimane di antibiotici.

I passaggi per prevenire la malattia di Lyme comprendono l’uso del repellente per insetti, la rimozione rapida delle zecche, l’applicazione dei pesticidi e la riduzione dell’habitat delle zecche. Le zecche che trasmettono la malattia di Lyme possono occasionalmente trasmettere anche altre malattie.

