Katia Follesa: “Ho avuto il coronavirus ma non l’ho detto a nessuno”

Ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo in occasione della puntata di Santo Stefano, la comica e conduttrice Katia Follesa ha fatto una rivelazione sul suo stato di salute di questi mesi, affermando di essere risultata positiva al Covid-19.

Katia Follesa: “Ho avuto il Coronavirus”

Ho avuto il Covid, ma non l’ho detto a nessuno. L’ho preso a metà ottobre. per fortuna ho avuto una forma abbastanza leggera e non sono stata molto male. Ho preferito non dire niente per non far preoccupare nessuno.

Queste le parole dell’artista che, sempre nel salotto di Silvia Toffanin, ha parlato del suo recente dimagrimento. L’attrice, che tra poche settimane spegnerà 45 candeline, ha sottolineato, sempre con la meravigliosa ironia che la contraddistingue e soffermandosi sull’effetto diverso della giacca che “ora si allaccia”, di aver perso diversi kg per non affaticare troppo il cuore (la Follesa soffre di cardiomiopatia ipertrofica non ostruttiva congenita).

