Kefir, da prodotto difficile da trovare a ricercato simbolo di benessere

Pochi anni fa era un alimento consumato solo da appassionati tra cibi salutari ed esotici. Si trovava difficilmente ma poi il kefir è entrato nella grande distribuzione, nelle cucine degli chef e nella nostra alimentazione. Ma precisamente di che si tratta?

Ha l’aspetto di uno yogurt leggero e un sapore un più acido. Si può produrre anche in casa, ma soprattutto acquistare, in farmacia oppure online. La parola kèfir o kefìr deriva dal termine turco keif che significa stare bene, ma l’origine è caucasica. Affermano gli studiosi che “gli alimenti prodotti dalla fermentazione del latte sono stati consumati dall’uomo fin dall’antichità. Il kefir è una bevanda fermentata a bassa gradazione alcolica, acida, che deriva dalla fermentazione dei grani di kefir con latte o acqua. Ci sono due tipi di kefir, in base al substrato utilizzato per la fermentazione, e sono kefir lattiero-caseari e non caseari”.

Andando sul lato più tecnico, andiamo a capire come è composto. I grani di kefir hanno una consistenza composta da una matrice naturale di esopolisaccaridi, proteine, batteri lattici, lieviti e batteri dell’acido acetico che coesistono in simbiosi. Diverse specie batteriche e diversi lieviti. Insomma, è evidente che il kefir sia un alimento complesso che può avere differenti sfaccettature che si riflettono sul nostro metabolismo e sulla nostra flora intestinale.

Affermano gli esperti che “i batteri presenti nello yogurt fanno parte del cosiddetto microbiota transitorio. Ma si notano le modificazioni del microbiota intestinale esercitate dai batteri presenti nel kefir e, in particolare, da Lentilactobacillus kefiri LK9, come in grado di colonizzare l’intestino dopo 1 mese di somministrazione”. Va detto che la colonizzazione dell’intestino è una condizione molto positiva perché garantisce salute, varietà e funzionamento.

Derivando dal latte, a proposito di benefici intestinali, sappiamo certamente che è una valida fonte di proteine, vitamine e minerali. La componente probiotica è però la parte più importante e delicata perché afferisce a diversi effetti terapeutici per quasi l’intero organismo.

Come abbinare questa bevanda? Entra senza problema nella colazione italiana perché si sposa con frutta fresca, cereali, pane e pane tostato. Si consiglia con cereali quelli integrali, magari con avena e cioccolato o una fetta di torta di grano saraceno.