La consulenza SEO come arma contro il Covid

Una consulenza SEO, agendo sull’ottimizzazione di un sito (lato tecnico e dei contenuti), rappresenta uno strumento strategicamente cruciale per il posizionamento sui motori di ricerca. E nel delicato periodo storico che stiamo vivendo, questa potenzialità può fare la differenza.

Possiamo dire che non c’è un settore che è rimasto totalmente immune al Covid. La chiusura di molte attività, con la possibilità in tanti casi e a periodi alterni, di vendere beni e servizi esclusivamente online, ha segnato un’epoca. Anche chi prima era scettico negli investimenti in pubblicità su internet, oggi probabilmente si trova a cambiare idea.

Boom di richieste per consulenze SEO nel 2021

E così capita sempre più spesso che i consulenti SEO nel 2021 si vedano arrivare richieste di intervento anche da realtà imprenditoriali familiari o locali che, fino a poco tempo fa, credevano ancora di poter limitare gli investimenti pubblicitari ad attività promozionali sul territorio. E al tempo stesso non stupisce che un consulente SEO di Milano si veda arrivare incarichi da tutta Italia, inclusi paesi poco densamente abitati. Tutti gli imprenditori sentono sempre più di essere online e di avere un sito ben posizionato sulle parole chiave più importanti per il proprio settore di attività. Al contempo la concorrenza online si intensifica quindi affidarsi ad un buon consulente seo fa la differenza. Dagli artigiani ai grandi imprenditori: nessuno oggi può permettersi il lusso di non essere online. Serve ai clienti abituali per trovare più velocemente i contatti di riferimento; ma serve, soprattutto, a trovare nuovi clienti perché oggi molti beni e servizi si cercano online più che con il passaparola, anche in ambiti piuttosto tecnici.

Quando parliamo di armi contro il Covid vengono in mente istintivamente mascherine, tamponi, vaccini etc. Ma la pandemia non ha avuto effetti devastanti solo sul piano sanitario. Occorre reagire anche allo shock economico e sociale. Internet può essere una chiave per le piccole e medie imprese.