La crema solare andrebbe utilizzata tutto l’anno, però continuiamo a ignorare i danni del sole

Anche se è finita da tempo la “moda” della abbronzatura a tutti i costi (estrema in certi casi), in generale c’è molta più cultura della pelle. Stiamo parlando della tutela e della protezione della nostra pelle dal sole per mezzo di una protezione solare adeguata. Almeno in estate utilizziamo molto di più una crema solare adatta a noi.

Eppure serve proteggersi anche quando quando le temperature scendono. Proprio così, perché una crema solare riesce a funzionare da immediatamente applicata. Serve a mantenere la pelle più giovane e sana rispetto a qualsiasi altro cosmetico. Proteggere dal sole è la prima azione per evitare future rughe e malattie della pelle.

Molti non se ne rendono conto, ma sarebbe il caso di utilizzarla tutto l’anno. Non mettere crema solare in stagioni diverse dall’estate testimonia quanto siamo in grado di trascurare un tema così importante come la salute della pelle (da cui discendono molte altre condizioni di benessere dell’organismo).

La protezione solare dovrebbe fare parte attivamente nella nostra beauty routine 12 mesi su 12. I raggi UVB sono quelli che causano scottature, eritemi e cancro della pelle e sono più diffusi durante i mesi estivi. I raggi UVA sono responsabili dell’invecchiamento e sono presenti tutti i giorni dell’anno, anche durante la notte e in una giornata nuvolosa.

Dunque è molto importante proteggere la pelle anche nei mesi invernali con una crema solare, magari meno “potente” di quella che usiamo per evitare scottature in estate. Non ha senso spendere cifre assurde per sieri e creme al retinolo. Meglio utilizzare il prodotto per la cura della pelle preferito durante la notte o una crema idratante durante il giorno.

Insomma la crema solare, quella più adatta a noi, dovrebbe essere la nuova routine che dovremmo smettere di ignorare. Sarebbe ancora meglio ricordarsi di applicarla più volte al giorno. Di sicuro, sul viso e sulle parti del corpo più esposte, su tutte le braccia, il collo e le spalle.