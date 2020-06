La diffusione del Covid da asintomatici è “molto rara”, lo afferma l’OMS

La diffusione del Covid da asintomatici è «molto rara». A dirlo è l’OMS, che scardina alcune convinzioni di chi studia il virus ormai da diversi mesi. Si tratterebbe, quindi, di una malattia più controllabile di quanto si possa pensare.

Alcune persone, soprattutto i giovani che altrimenti sarebbero sani, che sono infette dal Coronavirus non sviluppano mai sintomi oppure in forma molto lieve. Altri, invece, potrebbero non svilupparne fino a giorni dopo la reale infezione.

«Dai dati che abbiamo, sembra ancora raro che una persona asintomatica trasmetta a un altro individuo. È molto raro»: ha affermato Maria Van Kerkhove, capo del Programma Emergenze Sanitarie presso l’Organizzazione Mondiale della Sanità, durante la conferenza stampa delle Nazioni Unite a Ginevra, ieri 8 giugno.

1/2@WHO recently published a summary of transmission of #COVID19, incl. symptomatic, pre-symptomatic and asymptomatic transmission See page 2 of👇https://t.co/2OJ2pLT5Iu In this summary, we state: "Comprehensive studies… — Maria Van Kerkhove (@mvankerkhove) June 8, 2020

Secondo queste importanti dichiarazioni, quindi, ci si dovrebbe concentrare sui casi che presentano sintomi compatibili con il Coronavirus e sui soggetti che sono entrati a contatto con loro. La diffusione del Covid da asintomatici, infatti, non sarebbe poi così scontata, anzi. Maria Van Kerkhove, inoltre, ha evidenziato alcune ricerche che parlano di diffusione asintomatica, o preasintomatica, all’interno di case di cura o ambienti domestici.

Si tratta di dati importanti che, però, necessitano di altri approfondimenti prima che si possa «rispondere veramente». E poi: «Abbiamo un certo numero di segnalazioni provenienti da Paesi che stanno eseguendo un tracciamento dei contatti molto dettagliato», ha affermato.

«Stanno seguendo casi asintomati, monitorando i loro contatti. E non stanno trovando un riscontro significativo in termini di trasmissione. È molto raro». Sono dichiarazioni che, se confermate, avrebbero una ricaduta politica davvero significativa.

Un rapporto dei CDC – Centers for Disease Control and Prevention – sul controllo e la prevenzione delle malattie, pubblicato il primo aprile, ha citato «il potenziale di trasmissione presintomatica» come motivo dell’importanza del distanziamento sociale.

«Ciò su cui vogliamo davvero concentrarci sono i casi che presentano sintomi»: ha concluso Van Kerkhove. «Se effettivamente li seguissimo tutti, isolandoli e monitorando i contatti, ridurremmo drasticamente» l’epidemia.

