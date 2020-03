La Madonna ‘appare’ in cielo durante la benedizione del Papa? (IL VIDEO)

L’emergenza Coronavirus è, per fortuna, straordinaria. Come straordinaria è la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco. Una cerimonia emozionante, avvenuta in un clima surreale. Ed proprio in questo contesto che la Madonna ‘appare’ in cielo, o almeno questa è la convinzione di alcuni fedeli.

Piazza San Pietro desolata, il Papa la attraversa in completa solitudine. Il silenzio è spaventoso, i lampeggianti delle forze dell’ordine sono sullo sfondo. Che si sia credenti o meno, assistere alla benedizione del Santo Padre ha toccato tutti.

Il video che proverebbe l’apparizione della Vergine Maria ha fatto il giro del web. La richiesta dell’indulgenza plenaria e la preghiera contro la pandemia da Covid-19 hanno acquistato un ulteriore significato, quantomeno agli occhi di chi crede.

È un’immagine celestiale quella della Madonna ‘appare’ in cielo sopra la piazza di San Pietro, completamente vuota. Un dettaglio che, in un momento delicato come quello che sta attraversando il Paese, dà conforto e speranza. La speranza è di potere tornare alla normalità il prima possibile, che il nemico invisibile e subdolo contro cui stiamo combattendo venga finalmente sconfitto.

Al termine della benedizione Urbi et Orbi, solitamente impartita dal Pontefice in occasione della Santa Pasqua e del Santo Natale per l’indulgenza plenaria, appare – è proprio il caso di dirlo – un dettaglio certamente suggestivo, che crea mistero attorno a uno dei momenti storici dell’Italia.

«Perché avete paura? Non avete fede?»: commenta Papa Francesco. Quello che non ci si riesce a spiegare razionalmente è una luce immobile che, piano piano, sembra assumere la fisionomia della Vergine Maria.

C’è chi grida al miracolo, c’è chi pensa sia solo una suggestione. Che si sia credenti o meno, è un particolare che dà speranza, e lo fa in un momento di sconforto generale. Il desiderio del Paese è sempre e comunque quella di rialzarsi, di tornare a vivere più forte di prima.

